Política Rosa Weber derruba decisão de Salles que tirava proteção de restingas e manguezais Ação foi apresentada ao STF pela Rede Sustentabilidade e argumentava que medida era inconstitucional

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu uma liminar derrubando a decisão do ministro do Meio Abiente, Ricardo Salles, que permitia a exploração de mangues e restingas do país. A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade, que argumentava que a medida de Salles era inconstitucional. Ela agora fica suspensa até o julgamento do mérito...