Política Ricardo Salles aparece na PF com assessor armado e pede informações sobre inquérito Ministro do Meio Ambiente foi alvo de busca e apreensão nesta quarta (19) por suspeita de favorecimento a madeireiros

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve na manhã desta quarta-feira (19) na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A PF na capital federal é quem conduz a operação Akuanduba, que fez buscas no Ministério do Meio Ambiente e em endereços do próprio ministro. A suspeita da PF é sobre possíveis desvios de conduta de servidor...