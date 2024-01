Política Ricardo Lewandowski é nomeado ministro da Justiça O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski foi nomeado nesta segunda-feira (22) o novo titular da Justiça e Segurança Pública do governo Lula 3. Seu nome foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O presidente Lula (PT) já havia oficializado a indicação no último dia 11, após mais de um mês de espera. O ex-magistrado irá assumir o cargo de Flávio Dino, que deixará a pasta para ocupar a segunda vaga no Supremo. Apesar da oficialização, Dino seguirá no governo até o dia 30, para auxiliar Lewandowski na transição. Até o momento há três confirmações para a equi...