Política Representante da Davati no Brasil diz que sabia sobre pedido de propina de US$ 1 por vacina A suspeita de cobrança de propina foi revelada em 29 de junho pela Folha, em entrevista do policial militar Luiz Paulo Dominghetti

À CPI da Covid, Cristiano Carvalho admitiu que soube sobre suposto pedido de propina para venda de vacinas ao Ministério da Saúde. "Primeira vez que veio diretamente a mim, sobre, ah, o nome do Robero Ferreira Dias envolvido nisso foi, acredito eu, que no dia 12 de março, na minha vinda até aqui (Brasília). Estávamos na Senah [ONG evangélica que participou das co...