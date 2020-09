Política Rennan Cerqueira irá disputar a reeleição em Porto Alegre do Tocantins Convenção na noite de quarta-feira, 16, também oficializou a ex-prefeita da cidade, Edvam Nepomucemo, para compor a chapa como vice

Em convenção realizado na noite de quarta-feira, 16, a coligação “Porto Alegre seguindo em frente”, formado por PL, PSD, PP e PSC, oficializou que Rennan Cerqueira irá concorrer à reeleição em Porto Alegre do Tocantins. Ao lado dele, Edvam Nepomuceno, ex-prefeita e candidata a vice. “Essa aliança com nossa ex-prefeita demonstra nosso zelo, nossa preocupação com Po...