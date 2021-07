Política Relator aposta em Ciro Nogueira na Casa Civil para avanço de voto impresso no Congresso Para o deputado, a entrada do senador licenciado do PP do Piauí no governo Jair Bolsonaro (sem partido), "sem sombra de dúvidas", impulsiona a articulação em torno da proposta

O relator da PEC (proposta de emenda à Constituição) do voto impresso, deputado Filipe Barros (PSL-PR), aposta em Ciro Nogueira à frente da Casa Civil para fazer o texto avançar no Congresso. Para o deputado, a entrada do senador licenciado do PP do Piauí no governo Jair Bolsonaro (sem partido), "sem sombra de dúvidas", impulsiona a articulação em torno da propos...