Política Regina Duarte teve contato com funcionário que está com coronavírus e recebe alerta Servidor participou de evento que também contou com a presença do ministro do Turismo

Um servidor da Secretaria Especial da Cultura que esteve em contato com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, com a então secretária Regina Duarte e outros três secretários de subpastas da Cultura foi diagnosticado com coronavírus nesta semana. A informação foi confirmada em ofício assinado pelo secretário-adjunto substituto da pasta, Odecir Luiz Prata ...