Reformas de Bolsonaro são resultado da ação de Temer, diz líder de entidade liberal

Quem foi o presidente mais liberal do Brasil nos últimos anos, ao menos em matérias econômicas? Até pouco tempo atrás havia vários argumentos para dar o troféu para Jair Bolsonaro, com seu ministro da Economia formado na Escola de Chicago e a promessa feita na campanha eleitoral de 2018 de “menos Brasília e mais Brasil”. Recentemente, no entanto, quem tem co...