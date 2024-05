Política Reajuste de 3,71% para servidores públicos é aprovado na Assembleia Legislativa Meditas provisórias terá impacto de R$ 11,1 milhões por mês e R$ 148,3 milhões ao ano. Aumento aplica-se aos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Foi aprovada nesta quarta-feira (8), pela Assembleia Legislativa, a revisão geral dos salários dos servidores públicos do Tocantins. O aumento foi concedido no fim de abril, por meio de medidas provisórias, e agora os textos se tornam lei. Segundo a AL, a revisão de 3,7% vale para servidores públicos do Poder Executivo, Legislativo Estadual, Ministério Público, Tribun...