Política Randolfe convida Flávio Bolsonaro a explicar “rachadinhas” em comissão mista Líder da Rede aponta obstrução e pede explicações sobre suposta atuação da Abin

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou no sábado (12) requerimento junto à CCAI (Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência) para que seu colega Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) seja convidado a explicar o suposto envolvimento de órgãos de inteligência na tentativa de anular o processo do caso das “rachadinhas” no qual ele é investigado. O filho ...