Réu em ação penal resultante da Operação Ápia, que investigou desvio de recursos em obras de asfaltamento de rodovias no Tocantins, o ex-superintendente de Operação e Conservação de Rodovias da antiga Agetrans, atual Ageto (Agência Tocantinense de Transportes e Obras), Renan Bezerra de Melo Pereira está de volta ao governo do Estado, agora como coordenador de Residências Rodoviárias no mesmo órgão onde atuava quando virou alvo da operação.

A nomeação dele está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 4 de agosto, no ato 927 assinado pelo governador Mauro Carlesse (PSL) e pelo secretário da Casa Civil, Rolf Vidal. O cargo de coordenador de Residências tem o símbolo DAS-5 e remuneração base de R$ 5,5 mil. A Ageto possui 7 desses cargos que são de livre nomeação do governador. A lei da "ficha limpa estadual", 2.744, de 2013, não prevê impeditivos para réu em ação criminal ser nomeado.

Filho do ex-procurador-geral de Justiça Clenan Renaut de Melo Pereira, Renan é réu da terceira denúncia feita à Justiça Federal, em 2019, por uma força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF). Ele responde à ação juntamente com o ex-secretário de Relações Institucionais e de Planejamento e Modernização da Gestão Pública, Eduardo Siqueira Campos, hoje deputado estadual pelo DEM.

Também são réus os ex-governadores Siqueira Campos (DEM) e Sandoval Cardoso (SD) e do ex-presidente da Agetrans (Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins) Alvicto Ozores Nogueira, conhecido como Kaká Nogueira, cunhado de Sandoval, e o empresário Wilmar Bastos, proprietário da empresa EHL.

Assinada pelos procuradores da República Rafael Paula Parreira Costa, Daniel Luz Martins de Carvalho e Jose Ricardo Teixeira Alves imputa aos denunciados, os crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

A denúncia passou a tramitar na Justiça Eleitoral após uma decisão, em 22 de junho do ano passado, do juiz João Paulo Abe, ao declinar da competência para julgar o caso. No dia 14 de dezembro do ano passado, o processo deu entrada como ação penal eleitoral na 29ª Zona de Palmas.

O MPF os acusa de agirem dentro de uma organização criminosa que teria desvaido recursos públicos de contratos da Agetrans totalizando R$ 35.549.497,00. No pedido de condenação, o MPF pede o pagamento desse valor de forma solidária, como prejuízo material causado ao Estado mais R$ 10 milhões por dano moral coletivo.

Sobre Renan, os procuradores imputam-lhe, na condição de superintendente de Operação e Conservação Rodoviária, a supervisão das atividades e a aprovação da suposta necessidade dos aditivos que, uma vez fraudados, são apontados por delatores como mecanismo de desvio. Renan também é acusado de ter atestado relatórios de aprovação e planilhas de medições fraudadas para respaldar pagamento por serviços não executados.

Sem manifestação do promotor eleitoral na denúncia

Na Justiça Eleitoral, a consulta pública mostra que o juiz Lauro Augusto Moreira Maia recebeu o processo no dia 14 de dezembro, houve a anexação de 4 certidões - que não estão disponíveis na consulta pública - até um despacho do juiz no dia 3 de fevereiro deste ano no qual remete o processo para o Ministério Público Eleitoral para análise.

Contudo, o sistema processual da Justiça Eleitoral mostra que, por duas ocasiões, a primeira no dia 23 de fevereiro e a segunda em 16 de abril, o prazo restou "decorrido" para o promotor eleitoral do Tocantins.

Tecnicamente, a expressão decurso de prazo no âmbito processual que houve a expiração do prazo processual sem a manifestação da parte intimada para isto, no caso a promotoria eleitoral.

Outro lado

O JTo pediu manifestação do promotor eleitoral Fabio Vasconcelos Lang na quinta-feira e nesta sexta-feira, por meio da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Tocantins, para explicar qual a manifestação da promotoria eleitoral sobre as duas datas, após despacho do juiz Lauro Maia, abrindo vistas ao MP. Também pediu a disponibilização dos pareceres ou outras manifestações da Promotoria eleitoral na ação penal eleitoral, mas não obteve nenhuma resposta.

O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com o novo coordenador da Ageto, Renan Bezerra.

Relembre a denúncia

Na denúncia que cita o novo coordenador, os procuradores do MPF calculam que entre 2013 e 2016, a construtora EHL movimentou em suas contas bancárias, a crédito e débito somados, a quantia de R$ 2.544.304.404,96, apurados a partir da quebra sigilo bancário. Desse valor, o maior faturamento da existência - R$ 1.308.710.431,15 – segundo a denúncia, ocorreu em 2014, ano de maior atividade do grupo denunciado e coincidente com o momento de execução maior dos contratos investigados. Segundo o MPF, o empresário teria repassado propina para Sandoval Cardoso, Kaká e Eduardo Siqueira, “agindo em conluio” com Siqueira Campos.

Um dos delatores do esquema, ex-servidor da Agetrans, trazido do Piauí por seu ex-patrão, Kaká Nogueira, contou na delação que havia a cobrança de 10% de propina para Eduardo e os quando os “empreiteiros não entregavam diretamente para ele” quem levava era um homem identificado como Erlon.

Além do recebimento de valores indevidos, o MPF imputa a Eduardo o uso de aeronaves do empresário Wilmar para viagens com a família e de recorrer ao empreiteiro para que quitasse dívidas pessoais do gestor.

Além de Renan, outros dois irmãos dele, Fábio Bezerra de Melo e Juliana Bezerra de Melo e o pai dele também são réus em outras ações decorrentes da Operação Ápia.