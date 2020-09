Cerca de 79% dos 19 vereadores de Palmas, 15 em números absolutos, estão nas urnas mais uma vez em busca de permanecer no Legislativo por mais de duas décadas, como é o caso do vereador Jucelino Rodrigues, agora no PSDB, que se elegeu pela primeira vez nas eleições do ano 2000, então pelo PL, e está em busca do quinto mandato.

Outros dois vereadores são antigos na Casa, como o emedebista Lúcio Campelo. Eleito em 2004 pelo PSDB, conseguiu ser reeleito em 2008, 2012 e 2016 (PR) e neste ano filiou-se ao MDB. O ex-presidente Folha (Patriota) está na Câmara há 12 anos. Elegeu-se em 2008 pelo PTN, se reelegeu em 2012 pelo PTN e em 2016 pelo PSD.

Seis vereadores estão em primeiro mandato e tentam permanecer nas cadeiras. Diogo Fernandes (MDB), eleito pelo PSD em 2016, Erivelton Santos (PV) que assumiu este ano após a cassação de Hélio Santana; Filipe Fernandes (DEM), eleito em 2016 pelo PSDC e Filipe Martins (PSDB), eleito pelo PSC nas eleições passadas.

Os outros três novatos são Laudecy Coimbra (SD), única mulher no Legislativo, que se manteve fiel ao SD, assim como Moisemar Marinho, eleito pelo PDT nas eleições passadas. O último novato é Vandim do Povo (PSC) que se elegeu em 2016 pelo PSDC, como Vandin da Cerâmica.

De olho no Executivo

Entre os quatro que não tentarão se manter no Legislativo, três disputarão a majoritária. Tiago Andrino, eleito em 2016, adotou o sobrenome do ex-prefeito Amastha (PSB) e tenta se eleger prefeito. Milton Néris (PDT) e Gerson Alves (PSL também miram o executivo como candidatos a vice-prefeitos. O pedetista bate chapa com Marcelo Lelis (PV) e o pesselista com a presidente estadual do partido, Vanda Monteiro. Apenas Rogerio Santos (Republicanos) não aparece na lista do partido após as convenções.

Salário de R$ 12,6 mil

Até a quarta-feira, o JTO contabilizou 495 candidatos às 19 cadeiras do Legislativo palmense, uma disputa de 26 nomes por cada uma das vagas.

Cada um dos vereadores recebe um salário de R$ 12,6 mil mais R$ 11,5 mil para despesas de gabinete, a Codap, uma indenização para pagar compras diretas.

Prazo acaba sábado

O último prazo para registro se encerra no sábado. Segundo balanço do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) no Tocantins, até o início da tarde desta sexta-feira, 25, os partidos solicitaram 5.931 registros online, dos quais 319 são requerimentos para os cargos de prefeito e vice-prefeito e 5.294 para os cargos de vereadores. Há também 898 Demonstrativos de Regularidades de Atos Partidários (DRAP), segundo comunicado do TRE.