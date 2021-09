Política Quebra de sigilo em caso Carlos é mais restrita do que em apuração sobre Flávio Bolsonaro Os dois filhos do presidente são investigados sob suspeita de comandar esquemas semelhantes de "rachadinha", a diferença na dimensão da quebra se da pelas distintas informações disponíveis

O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi mais restrito do que o solicitado na apuração sobre o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). A diferença na amplitude da quebra solicitada pelo MP-RJ e autorizada pela Justiça se deve principalmente às dis...