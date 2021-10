Política Quatro procuradores concorrem ao cargo de procurador-geral do MPC no dia 18 de novembro Lista tríplice será formada nas eleições e encaminhada para o governador definir o nome que ficará à frente do órgão no biênio 2022/2023

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) publicou nesta segunda-feira, 25, o regulamento sobre o processo eleitoral de formação de lista tríplice para escolha do procurador-geral de Ministério Público de Contas (MPC-TO), biênio 2022/2023. As eleições serão realizadas no próximo dia 18. De acordo com a publicação, será designada pelo atual procurador-geral de Con...