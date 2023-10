Redação Jornal do Tocantins

O juiz federal Adelmar Aires Pimenta da Silva confirmou a mesma decisão de três anos atrás que recebeu a denúncia do Ministério Público Federal contra médicos e empresários acusados de participarem de um esquema de pagamento de propina para profissionais que fraudavam licitações de compra de equipamentos conhecidos como OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais).

Do grupo denunciado à Justiça em 2020, em ação decorrente da “Operação Marcapasso” segundo a sentença de domingo, 22 de outubro, quatro assumiram a culpa em Acordo de Não Persecução Penal (ANPN) com o Ministério Público Federal e passam para outra ação que irá acompanhar o cumprimento do acordo, inclusive o pagamento de valores.

O juiz, porém, manteve no banco dos réus 12 acusados na ação penal decorrente da investigação da Polícia Federal. Os doze não aceitaram fazer acordo com o órgão ministerial e agora aguardam a instrução processual para serem julgados pela Justiça Federal.

Relembre a denúncia e a primeira decisão

A primeira decisão que tornou os médicos réus é do juiz João Paulo Massami Lame Abreu, de 15 de outubro do mesmo ano. Segundo a denúncia, os médicos envolvidos exerciam funções públicas em hospitais do Estado, como o Hospital Geral de Palmas (HGP), em hospitais e clínicas particulares. A Intervcenter, que pertencia a alguns investigados, era conveniada ao SUS e teria sido usada para intermediar o recebimento de propinas da empresa Cardiomed, beneficiada como fornecedora de materiais médicos hospitalares nas áreas de ortopedia e cardiologia.

Em troca, conforme a denúncia, os médicos receberam um total estimado de R$3.288.573,99 em propinas entre 2008 e 2016. Deflagrada em 2017, a Marcapasso prendeu 12 pessoas temporariamente, e conduziu outras 41 e cumpriu 81 de busca e apreensão em residências, nas secretarias estaduais de Saúde e na de Administração, além de diversas empresas do Tocantins e de mais nove estados.

Nesta nova decisão, o juiz Adelmar reafirma que a denúncia preenche todos os requisitos do Código Penal e não há elementos para rejeitá-la.

“Há descrição clara dos fatos supostamente criminosos, com todas as suas circunstâncias e os acusados foram devidamente qualificados" afirma ao citar que o Ministério Público apresentou a classificação jurídica preliminar das condutas narradas. O magistrado também aponta "lastro mínimo" de provas para sustentar a denúncia e que a dúvida razoável se houve ou não os crimes denunciados "recomenda a continuação da ação penal para a fase de instrução".

O juiz determinou medidas processuais para serem cumpridas antes da designação de audiência, na forma telepresencial e também aprovou o pedido de produção de prova testemunhal formulado tanto pelo Ministério Público quanto pelos acusados.

Adelmar também pediu uma lista de controle de prazos prescricionais da ação penal, que deve observar a data de recebimento da denúncia.

Só depois da instrução processual os 12 médicos restantes na ação vão a julgamento, ainda sem data determinada.

Acordos de não persecução

Dos réus, quatro médicos assinaram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público Federal. O acordo ocorre quando o réu assume a culpa pelo caso e aceita condições para suspensão do processo.

Os quatro assinantes de acordos são Charlston Cabral Rodrigues, Fernando Motta, Henrique Barsanulfo Furtado e Paulo Henrique Duarte de Lima e Silva.

Eles foram excluídos desta ação penal e autuados em um novo processo para acompanhar o cumprimento das condições do acordo, entre elas, o pagamento mensal de um valor fixado entre as partes. O JTO não teve acesso aos acordos e não conseguiu o montante envolvido.

Os réus médicos que permanecem à espera de julgamento pela Justiça Federal são:

1.Andrés Gustavo Sanches Esteva

2.Antônio Fagundes da Costa Júnior

3.Carlos Alberto Figueiredo Novo

4.Fabio D'ayala Valva

5.Genildo Ferreira Nunes

6.Ibsen Suetônio Trindade

7.José Darwin Riviera Rodrigues

8.Juan Fernando Terrones Cáceres

9.Leandro Richa Valim

10.Marco Aurélio Vilela Borges de Lima

11.Rogério Alves Pereira

12.Silvio Alves da Silva

O que dizem as defesas dos réus

Em nota, a defesa dos médicos Antônio Fagundes da Costa Júnior, Silvio Alves da Silva, Carlos Alberto Figueiredo Novo e Genildo Ferreira Nunes informou que ainda não foi intimada da referida decisão.

O advogado Aristóteles Melo Braga ressaltou o aspecto processual da decisão - que “organiza o processo” - e aponta para as provas que devem ser produzidas na audiência que ainda vai ser designada.

A defesa considera “injusta a acusação” contra os médicos e ressalta não haver manifestação da Justiça Federal quanto ao mérito das acusações. “Só poderá exarar qualquer decisão de mérito após a instrução do processo, garantido o pleno exercício do contraditório e ampla defesa”.

“Ficamos satisfeitos com o impulsionamento do processo, eis que já se vão cerca de 5 anos que os nossos clientes sofrem com a injusta acusação que lhe fizeram e finalmente poderão, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, contar a versão verdadeira dos fatos”, acrescentou.

O advogado reitera a convicção na inocência dos clientes. “Por oportuno, esperamos poder contar com esse prestigiado veículo de imprensa para divulgar e repercutir o resultado final desse processo, quando a decisão final de mérito absolver nossos clientes”, finaliza.

Pelo réu Fábio D'Ayala Valva, o advogado Luís Rassi, informa que o médico recebeu e recusou a proposta de firmar um acordo com o Ministério Público. “Consciente de seus atos, optou por ter no processo a declaração de sua inocência. Assim, recebe com naturalidade o caminhar dos autos”.

A defesa dos médicos Juan Fernando Terrones Cáceres e Marco Aurélio Vilela Borges de Lima representada pelo advogado João Fernando Nogueira Alves, não quis se manifestar sobre a nova decisão.

A advogada Priscila Rezende Abdon Fragoso Correa que defende o médico Rogério Alves informou que já apresentou resposta à acusação. “Todas as alegações pertinentes a este momento processual constam dos autos”.

A defesa do réu Leandro Richa Valim, representada pelo advogado Daniel Gerber, disse que o “médico jamais esteve envolvido em qualquer esquema ilícito, seja ele qual for, e o que o processo apenas confirmará sua inocência”.

O advogado de Andrés Gustavo Sanches Esteva disse que não “repassa para imprensa” nenhuma manifestação sobre quem ele advoga. O médico Andrés Sanches disse que a recente audiência foi favorável aos réus, pois houve quatro que assumiram a culpa e ele e os demais optaram por aguardar a instrução processual para provar a inocência e o equívoco da denúncia ministerial.

O JTO não conseguiu contato com a defesa de Ibsen Trindade e José Darwin. O espaço está aberto.