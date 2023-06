Política Quatro ações penais por venda de decisões do TJTO são remetidas do STJ para Justiça Estadual Presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga é denunciado em duas ações criminais, ao lado de desembargador Ronaldo Eurípedes, do ex-procurador de Justiça Clenan Renault, advogados e corretores de imóveis

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes decidiu enviar mais três ações penais que denunciam o desembargador aposentado Ronaldo Eurípedes por suposta venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins daquele tribunal para que sejam processadas e julgadas pela Justiça estadual do Tocantins. O desembargador era investigado em um inquérito volumo...