Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Portaria 774 assinada pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na quinta-feira, 9 de abril, transfere para estados e municípios mais R$ 3.944.360.944,06 destinados ao custeio de ações e serviços da atenção primária e assistência ambulatorial e hospitalar no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Ao governo estadual e prefeitos tocantinenses o montante transferido é de R$ 37.981.373,13. O maior montante, 62% ficará com o governo do Estado (R$ 23,6 milhões) para aplicação na média e alta complexidade, como no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Para os municípios o valor total do repasse é de R$ 14.377.529,92. Desse valor, R$ 11.366.716,67 para média e alta complexidade e outros R$ 3.010.813,25 para atenção básica.

Confira quanto receberá cada município e o governo estadual.