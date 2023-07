O quadro de saúde do ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, de 94 anos, internado desde a quinta-feira, 29, com fortes dores ósseas, teve uma infecção pulmonar confirmada no sábado, e seu quadro de saúde é considerado grave, segundo comunicado distribuído pelo filho do político, o ex-deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (União).

"Cumpre-me informar que, após um início com boas reações no combate às dores, consequências de um câncer conhecido desde 2002, o ex-governador Siqueira Campos desenvolveu hoje uma infecção pulmonar, que o levou a um quadro considerado grave", diz o comunicado.

Segundo Eduardo Siqueira, o pai está medicado com antibióticos e sedado, mas "tem momentos de lucidez e está ciente do seu estado de saúde".

"Os avanços em diversas áreas da atividade cancerígena levam à busca de qualidade de vida e alternativas menos invasivas para o prosseguimento do tratamento", conclui o ex-deputado, que agradece pelas "manifestações de apoio e a solidariedade cristã".