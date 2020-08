Dois dias depois MDB, PT, PCdoB e PDT anunciarem a composição chamada de “frente ampla em defesa de Palmas, com a expectativa de que o PV se juntasse ao bloco após a reunião na Câmara Municipal, o pré-candidato do PV Marcelo Lelis anunciou sua convenção para o dia 15 de setembro, um dia antes do prazo final, para homologar a candidatura o pevista ao paço.

Na noite de domingo, o pevista publicou no Twitter uma mensagem indicativa do mesmo posicionamento de quando lançou sua candidatura, com o mote “campanha livre”, sem acordos para troca de apoio por cargos políticos. “Se aceitarem esse novo jeito que estou propondo, vamos juntos. Se não, aquele abraço”.

Um mandato livre nasce de uma campanha livre. Tenho conversado com todos. E sempre tenho deixado claro que só vale a pena se for para fazer diferente. Se aceitarem esse novo jeito que estou propondo, vamos juntos. Se não, aquele abraço. O resto é fake news. #Protocolo43 #PV43 — Marcelo Lelis (@MarceloLelis) August 30, 2020

Em comunicado distribuído no início da noite de domingo, o partido confirmou a convenção para o dia 15 de setembro no seu canal oficial do YouTube, com o horário ainda a ser definido pelo diretório metropolitano. A definição da convenção ocorreu durante reunião virtual do partido na tarde de domingo, 30, quando Lelis disse aos aliados que se não encontrar apoio de outros partidos, formará uma “chapa livre”, apenas pelo PV. "Não tenho dificuldade, nem receio de irmos pra disputa sozinhos“ .

De acordo com o partido, o Pevista vem trabalhando sua pré-campanha desde 17 de julho e desenvolve junto a apoiadores e com participação popular o plano de governo, batizado de “Protocolo 43”, com 4 macro eixos para a administração: Gestão Criativa, Transparência, Tecnologia e Diálogo.

“Conversei e ainda converso com muita gente. Sei que é importante pensar nas coligações até por conta do tempo de TV, mas não vou vender a alma para conseguir avançar com o nosso projeto de jeito nenhum”, afirma o pré-candidato, no comunicado do partido.