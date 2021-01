Política PT vira fiel da balança em disputa por comando do Congresso Após engordar bloco de Baleia Rossi na Câmara, partido pode decidir nesta segunda quem apoiará no Senado

Apesar do mau desempenho nas eleições municipais, o PT começa 2021 como fiel da balança para a definição de candidaturas ao comando do Congresso. Após engordar o bloco de Baleia Rossi (MDB-SP) na disputa contra Arthur Lira (PP-AL) na Câmara, o partido agora deve definir quem será o nome do MDB a enfrentar o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato de Davi Alcolu...