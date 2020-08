Política PT perde PC do B e faz alianças com PSOL de olho na eleição Reagrupamento da esquerda deve unir petistas e psolistas em pelo menos seis cidades já no primeiro turno

Com uma relação conturbada no campo da esquerda ao longo da última década, incluindo ataques mútuos, PT e PSOL caminham de maneira inédita para se apoiar já no primeiro turno das eleições municipais em pelo menos seis capitais brasileiras. Há também composição em algumas cidades do interior. Na primeira disputa municipal após a ascensão do presidente Jair Bolson...