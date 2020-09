Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Na manhã deste domingo, 13, o Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou João Helder Vilela (Vilela do PT) como candidato para a Prefeitura de Palmas. A convenção da sigla aconteceu na sede do Sindicato dos Eletricitários e por conta da pandemia e as restrições sanitárias para evitar aglomeração teve transmissão ao vivo por meio das redes sociais.

De acordo com assessoria, o partido seguirá com candidatura própria “em defesa de uma cidade mais humanizada e acessível a população menos favorecida.” Vilela disse que o partido vai defender o legado de desenvolvimento deixado pelos governos da sigla. “Nós estamos atrás de uma cidade mais justa, mais equilibrada, onde o trabalhador seja inserido dentro do programa de desenvolvimento de nossa Capital”, disse.

Durante a convenção, também foi homologada as candidaturas ao parlamento municipal. Este ano, o PT terá 17 candidatos a vereador para Câmara Municipal de Palmas. Também foi apresentado o Plano de Governo do partido para Palmas. João Helder Vilela é empresário e nasceu no dia 07 de outubro de 1958 na cidade de Boa Esperança (MG).