Política PSOL reforça tendência de apoiar Lula e diz esperar 'generosidade' de partidos por Boulos em SP Após reeleição de Juliano Medeiros, presidente do partido, aliança com PT ganha força

A reeleição de Juliano Medeiros, 36, para a presidência do PSOL neste domingo (26) e a decisão do partido de não lançar uma pré-candidatura ao Palácio do Planalto reforçaram o caminho para o apoio da legenda a Lula (PT) em 2022. Em São Paulo, o movimento da sigla é inverso -o de esperar reforços à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) ao governo. A decisão da mai...