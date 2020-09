Redação Jornal do Tocantins

A convenção PSOL em Palmas será no sábado, 12, às 19h30min, segundo divulgou o partido nesta quarta-feira, 9.

De acordo com o comunicado, o partido vem passando por um processo de estruturação, que resultou no seu fortalecimento e amadurecimento político, e vai confirmar o nome do pré-candidato para a Prefeitura de Palmas, Professor Bazzoli, e, para vice, Lúcia Viana, além dos candidatos a vereadores.

