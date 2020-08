O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) anunciou na sexta-feira, 28, que a convenção do partido para confirmar a candidatura própria à prefeitura de Palmas será no dia 12 de setembro. O nome do partido é do professor, advogado e urbanista João Bazzoli. O prazo começa na segunda-feira, 31 e se estende até o dia 16.

Em comunicado divulgado no blogue do partido, a diretório afirma que não encontrou condições alinhadas à direção pragmática do partido nas “discussões locais sobre as proposições de possíveis formação de frentes ou coalizões de visão oposicionistas ao paço”.

A decisão do partido saiu no mesmo dia em que o MDB, PT, PCdoB, PDT e PV se reuniram na Câmara Municipal para definir uma composição chamada de “frente ampla em defesa de Palmas”. Esse grupo tem entre os pré-candidatos, Raul Filho (MDB), João Vilela (PT), Ivory de Lira (PCdoB), Milton Néris (PDT) e Marcelo Lelis (PV).

De prático, saiu um grupo de trabalho para definir a composição da chapa majoritária formada por membros de todos os partidos, exceto o PV, que pediu prazo para definir a participação.

A crítica feita pelo Psol é de ter faltado nessa discussão das esquerdas “empenho concreto ao enfrentamento ao claro processo de desdemocratização e aos ataques ao direito à cidade, promovidos pelas esferas governamentais no poder em nosso país”.

O Psol ainda não definiu local nem hora da convenção.

Nota de esclarecimento do Psol

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) estruturado em seus princípios do amplo diálogo na busca de convergências, na defesa da democracia e da soberania popular, esclarece a sociedade em geral, que não encontrou nas discussões locais sobre as proposições de possíveis formação de frentes ou coalizões de visão oposicionistas ao paço, as condições que efetivamente se adequassem às suas direções programáticas, bem como ao alinhamento das propostas em construção para a cidade, realizadas em conjunto com a população e que serão apresentadas nestas eleições municipais.

Por este motivo, o partido entendeu, com respaldado em consultas internas às suas bases, que embora continue com a disposição ao debate democrático, reafirme a sua empatia pelos posicionamentos divergentes e não abra mão de um amplo diálogo para a construção de uma cidade para todos e todas, não integrará frentes ou coalizões e em razão deste posicionamento optou por candidatura própria.

Denota-se que, as visões e as propostas gerais apresentadas para o estabelecimento de possíveis convergências na formação de frentes ou coalizões, não demonstraram, do ponto de vista do partido e das bases, um empenho concreto ao enfrentamento ao claro processo de desdemocratização e aos ataques ao direito à cidade, promovidos pelas esferas governamentais no poder em nosso país.

E, neste sentido, o partido seguirá firme em seus propósitos e confirmará a sua candidatura própria ao pleito municipal na sua convenção que será realizada no dia 12 de setembro próximo, buscando assim construir, a partir deste posicionamento, uma atuação política balizada no campo da esquerda, que apresente alternativas sólidas e comprometidas com o seu plano de caminhar na direção do protagonismo popular e na construção de uma cidade inclusiva.

Diretório Municipal de Palmas - TO