O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lançou a candidatura de Lúcia Viana à Prefeitura de Palmas deste ano. O vice será Silvio Souza, que também faz parte do partido.

O anúncio foi feito durante convenção realizada na tarde deste sábado (27), na sede do PSOL em Palmas.

"A gente está trazendo uma pauta que é diferente de todas as outras pautas, dos outros partidos. Uma cidade melhor, uma cidade inclusiva, uma cidade para todos. Para que a gente tenha nas periferias o que a gente tem no centro, que a vida na cidade para os pobres seja melhor", disse Lúcia em entrevista à TV Anhanguera.

Perfil da candidata

Lúcia Viana tem 62 anos, é advogada e atuou como servidora pública federal por 34 anos. Atualmente está aposentada do cargo de analista judiciário do Ministério Público Federal (MPF) e advoga em causas sociais. Ela atuou na Procuradoria da República no Tocantins por 15 anos. Também foi servidora concursada no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Senado, em Brasília (DF), onde morou por 20 anos.

Filiada ao PSOL desde 2009, Lúcia já foi candidata a vereadora, vice-prefeita, deputada federal e senadora.

A advogada é natural de Cristalândia, casada, mãe de três filhos e avó de três netos. Em 1998, retornou ao Tocantins, onde iniciou atuação na defesa dos direitos humanos no Centro de Direitos Humanos (CDH) de Palmas.