A convenção realizada pelo PSOL no sábado,12, homologou a chapa Professor Bazzoli e Lúcia Vânia para concorrer à prefeitura de Palmas nas eleições de 15 de novembro. O evento online teve transmissão pelo YouTube na conta do diretório estadual do partido no Tocantins e oficializou também cinco candidaturas a vereador.

Após os debates com participação de aliados e candidatos a vereador, Bazzoli fez uma retrospectiva dos seus mais de 20 anos de atuação na capital participando de debates sobre a capital por sua atuação em diversas áreas, o discurso do candidato defendeu o uso do orçamento em “obras prioritárias para infraestrutura básicas” e a “efetivação de políticas públicas que atendam as comunidades carentes”.

Entre os desafios que pretende enfrentar, citou como carências da população palmense a regularização fundiária, saneamento, pavimentação e renda mínima. “Agora, na pandemia do coronavírus, aumentou a lista de carência com a falta de alimentos com a inexistência de oportunidades de acesso à renda, alimento caro, absurdamente caro".

De forma direta, ainda que sem citar o nome, Bazzoli criticou a ideia de "integração" da cidade proposta pelo também acadêmico Alan Barbiero (Podemos) ao defender que não se pode falar em integração sem deixar claro qual método. "Temos que falar em inclusão, não em integração. Vamos olhar a cidade de forma sistêmica, isso quer dizer a cidade para todos e para todas, sem fugir do desafio de trabalhar com poucos recursos e pensar em priorizar os locais abandonados, aqueles que não estão inseridos na cidade real".

Os candidatos a vereador do PSOL:

Arlindo Miguel dos Santos

Charleide Matos

Ederval Camargo Rocha

Sandra Leitão

Silvio de Sousa