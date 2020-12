Política PSDB estará na “mesa principal” para enfrentar Bolsonaro em 2022, diz Doria Combate à Covid é ativo eleitoral. Deixar prefeitura foi “sacrifício”, afirma governador

O governador de São Paulo e principal nome do PSDB, João Doria, disse que seu partido deve estar sentado na “mesa principal” da coalizão que vai enfrentar Jair Bolsonaro e a esquerda na eleição presidencial de 2022. Ele confirmou que pode usar o combate à Covid-19 no Estado de São Paulo como seu grande ativo eleitoral. As declarações do governador foram dadas ao jor...