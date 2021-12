Política PSB diz a Alckmin que Lula pode vencer no 1º turno caso o tenha como vice A própria presidente do PT diz que Lula afirmou internamente que só anunciará oficialmente se será candidato em fevereiro ou março

Integrantes do PSB mostraram a Geraldo Alckmin, em vias de se desfiliar do PSDB, resultado parcial de pesquisas internas com o impacto no eleitorado da Grande São Paulo caso o ex-governador se junte como vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com esses políticos, o levantamento mostra que Lula ganharia votos em São Paulo com o apoi...