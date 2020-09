O PSB (Partido Socialista Brasileiro) e o presidente metropolitano de Palmas, o vereador Tiago Andrino, ajuizou nada menos que 42 representações contra a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) acusando a gestora, que é pré-candidata à reeleição, de praticar condutas proibidas em ano eleitoral por fixar placas institucionais em obras públicas espalhadas pela cidade. Cada uma das ações lista o endereço e ilustra a peça com uma foto da placa de alguma obra.

Para o vereador, também pré-candidato ao Executivo, essas condutas são vedadas na legislação “como a prática de propaganda institucional no trimestre” que antecede as eleições, marcadas para o dia 15 de novembro. Em resumo, as ações afirmam que as inúmeras placas de obras têm “o nítido escopo de obter vantagem indevida perante o eleitorado palmense e com expressivo potencial para desequilibrar o presente pleito, violando, pois, o princípio de paridade de armas.”

O vereador e o partido pedem uma liminar para determinar a retirada de cada placa considera publicidade institucional vedada e a imediata suspensão “de toda e qualquer propaganda praticada nos mesmos moldes” em “todo e quaisquer pontos de obras que se encontram nesta capital”.

Um parecer assinado pela promotora eleitoral Maria Cristina Vilela lista as ações e opina para a Justiça Eleitoral não conceder a liminar. A promotora pede que a prefeita seja citada para contestar os fatos e apresentar provas.

Segundo Maria Cristina, há diferença entre placas institucionais e de propaganda velada. “Há que se diferenciar placas de obras públicas contendo os informativos de transparência da administração pública no que concerne a serviço a ser executado, empresa contratada e valor dispensado na contratação, da conduta vedada que é o uso de placa institucional com o propósito de propaganda do pré-candidato, que às vezes possa ocorrer veladamente.”

Lista das ações

1 - 0600134-31.2020.6.27.0029 - PSB X CINTHIA RIBEIRO

2 - 0600135-16.2020.6.27.0029 - PSB X CINTHIA RIBEIRO

3 - 0600136-98.2020.6.27.0029 - PSB X CINTHIA RIBEIRO

5 - 0600137-83.2020.6.27.0029 - PSB X CINTHIA RIBEIRO

