Política Protesto contra o governo Bolsonaro reúne manifestantes no Parque dos Povos Indígenas Suposto pedido de propina e o projeto que muda a demarcação e terras indígenas pautaram manifestação palmense

Os manifestantes contra o governo Bolsonaro se reuniram no protesto deste sábado, 3, na capital do Tocantins no Parque dos Povos Indígenas, por volta da 16h. Os participantes ficaram concentrados sob a sombra de uma árvore grande e não realizaram nenhuma marcha. Conforme a organização, a ideia era “distribuir panfletos e conversar com as pessoas sobre a impo...