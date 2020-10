Começa nesta sexta-feira, 9, o período de propaganda eleitoral gratuita em todo o Brasil para as Eleições Municipais de 2020. No Tocantins, a definição do plano de mídia e sorteio da ordem de veiculação já ocorreu para as 33 zonas eleitorais. Esse período, conforme a Lei nº 9504/1997, segue diariamente no rádio e na televisão até 12 de novembro.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral, a propaganda eleitoral gratuita para o cargo de prefeito será exibida de segunda a sábado nos períodos matutinos para o rádio e noturnos para a televisão. Os horários são das 7 horas às 7h10 e das 12 horas às 12h10 e das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. Já para vereador, haverá somente inserções no rádio e na TV de segunda a sábado.

Tocantins

O plano de mídia e a ordem de veiculação das propagandas, escolhida por sorteio, estado disponíveis para consulta no site do TRE do Tocantins.

Em Palmas, 29ª Zona Eleitoral, participaram da reunião para as escolhas de cabeças de rede 50 representantes de veículos de comunicação, das coligações e partidos. Para as Eleições Municipais 2020, as emissoras da TV Anhanguera e da rádio Jovem Palmas FM serão as distribuidoras dos programas eleitorais gratuitos para os demais veículos de comunicação da Capital. Confira aqui o tempo e ordem de candidatos no horário eleitoral na Capital.

Já em Araguaína, 1ª Zona Eleitoral, a TV Anhanguera e a Rádio Cidade são as cabeças de rede na veiculação da propaganda eleitoral no município. E em Gurupi, 2ª Zona Eleitoral, as emissoras escolhidas em sorteio para serem a geradora da propaganda eleitoral em rede são a TV Anhanguera e a Rádio Araguaia FM 96.7.

Acesse aqui e saiba mais detalhes sobre as definições para a veiculação.