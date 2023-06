Política Promotoria investiga se familiares de Carlesse usaram aviões fretados pelo governo para turismo Relatórios de voos entre 2019 e 2021 para destinos turísticos como passageiros familiares do ex-governador estão na base do inquérito civil

O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar se familiares do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) usaram aviões fretados pelo governo do estado para viajar a turismo. A portaria de instauração publicada da 28ª Promotoria de Justiça da capital de quinta-feira, 15, requisita relatório dos passageiros que realizaram viagem com destino à Caldas Novas ...