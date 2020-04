Após a divulgação, pela Prefeitura de Araguaína de acerto entre Ministério Público do Tocantins (MPTO) e Procuradoria Geral do Município que resultou em um novo termo de parceria com o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) para aplicação de R$ 5,1 milhões na saúde local, a 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína, informou ao JTo que a fiscalização na contratação do Instituto Saúde e Cidadania será intensa.

O acordo saiu após suspensão de uma parceria anterior, revelada pelo JTo, de R$ 2 milhões alvo de ação do MPTO na Justiça por suspeitas de irregularidades.

De acordo com a promotoria, por se tratar de uma dispensa de licitação prevista em Lei o caso será acompanhado de perto e com foco no planejamento e publicidade da parceria. “O Ministério Público vem cobrando transparência da Prefeitura de Araguaína, que deverá publicar todas as informações dos gastos realizados com a organização social no portal da transparência do município, bem como no site do Instituto”, diz o órgão, em nota.

Segundo a promotoria, conforme as recomendações expedidas pelo órgão, a Prefeitura também deverá enviar à Promotoria de Justiça o cronograma de despesas e os relatórios mensais dos gastos efetuados nessa contratação.

Na contratação anterior, conforme revelou o JTo não houve publicidade dos serviços contratados. Agora, conforme o MPTO, há um cronograma de gastos e estruturação de leitos, e o que ficará para o município. Além disso, o órgão lembra que o valor total é uma previsão e o que for efetivamente gasto terá de ser publicado e submetido ao crivo dos órgãos de controle.