Política Promotor quer que delegado da PF preste informações se há crime eleitoral em ação da Operação Ápia Pedido é do promotor eleitoral Fábio Lang em ação penal remetida pela Justiça Federal p ara a Justiça Eleitoral

Oito meses após a Justiça Federal ter remetido uma das ações penais da Operação Ápia para a Justiça eleitoral, em Palmas, e depois de duas ocasiões sem manifestação da Promotoria Eleitoral no processo, o promotor Fábio Lang apresentou, no dia 12, a primeira manifestação no processo contra o ex-superintendente de Operação e Conservação de Rodovias da antiga Agetrans, a...