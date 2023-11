O Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa na quinta-feira, 16, em que pede a perda do cargo do vereador de Palmeirante Vicente Coelho. O promotor Matheus Eurico Borges Carneiro afirma que o político usou um Chevrolet Spin branco, deste ano, para passeio turístico com a família no estado Pará em vários dias seguidos entre junho e julho.

Carneiro usa como base para a ação a bilhetagem da balsa que faz a travessia entre Xambioá e São Geraldo (PA). Segundo a ação, o vereador usou o veículo para atravessar a divisa dos estados nos dias 30 de junho, uma sexta-feira, e nos dias 2, 5, 21 e 27 de julho.

"O vereador não utilizou-se do veículo para realizar qualquer viagem institucional ou relacionada às atividades parlamentares e, o que é mais grave: chegou a sair do Estado do Tocantins para esse fim, praticando passeio com a família", sustenta o promotor Matheus Eurico Borges Carneiro.

O promotor pede a condenação do vereador por improbidade administrativa com a perda do cargo de vereador, a suspensão dos direitos políticos por até 12 anos e o pagamento de multa de R$ 16,5 mil equivalente a quatro vezes o valor do salário de vereador de Palmeirante. Também pede a devolução de R$ 10 mil como danos morais coletivos.

O Ministério Público afirma que o vereador optou pelo silêncio durante o procedimento administrativo aberto sobre o caso. Na ação, o promotor cita resposta do Legislativo confirmando que entregava o carro para o vereador usar sem qualquer tipo de controle.

O que diz o vereador

Por telefone, o vereador disse que não recebeu ainda nenhuma intimação e irá esclarecer o caso à Justiça quando o for. Vicente Coelho reclamou que o fato "é antigo" e sempre volta à tona por "perseguição política" de adversários.