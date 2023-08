Redação Jornal do Tocantins

O Ministério Público anuncia para esta quarta-feira, 9, a posse do promotor Miguel Batista de Siqueira Filho como procurador de Justiça da 10ª Procuradoria de Justiça, que era ocupada pelo procurador José Maria da Silva Júnior, falecido em março deste ano.

Segundo o órgão, a promoção aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público nesta terça-feira, 8, se deu pelo critério de merecimento.

O promotor atua há 30 anos no Ministério Público do Tocantins no cargo de promotor de Justiça.