Política Promotor arquiva investigação contra vereador que chamou colega de "negro bom" em sessão da Câmara Rui Neto não viu racismo na fala do vereador e aponta perda do prazo de seis meses para o ofendido ter representado contra o presidente da Câmara

O promotor de Justiça Rui Gomes Pereira da Silva Neto, da 1ª Promotoria de Justiça de Araguaína protocolou nesta terça-feira, 23 de maio, o arquivamento do procedimento investigatório criminal aberto no ano passado para apurar a frase de cunho racista do presidente do Legislativo de Araguaína, Marcos Duarte (SD), durante o discurso em que comemorava a eleição c...