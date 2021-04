Política Projeto que revoga lei da ditadura prevê punir tentativa de incitar Forças Armadas contra outros Poderes Hoje, no Código Penal, a incitação à prática de crime é punida com detenção de 3 a 6 meses e multa

O projeto que vai revogar a Lei de Segurança Nacional vai propor uma nova redação ao artigo do Código penal sobre incitação ao crime para incluir a incitação à animosidade entre as Forças Armadas ou entre elas e Poderes legitimamente constituídos, o Ministério Público, instituições civis ou a sociedade. A relatora do texto, deputada Margarete Coelho (PP-PI), protoc...