Política Projeto de lei que considera a atividade escolar como essencial é aprovado na Assembleia Matéria aprovada na Casa de Leis ainda dispõe sobre a inclusão dos profissionais da educação nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19

Na última terça-feira, 27, os deputados estaduais aprovaram um projeto que torna as atividades escolares essenciais no Tocantins, mesmo com os decretos de emergência ou calamidade pública relacionados à pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Estão incluídas na matéria as atividades educacionais, aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada d...