Política Projeto de Lei pede que caminhoneiros sejam inseridos em grupo prioritário Proposta prevê ainda acesso à vacinação em qualquer município

Um Projeto de Lei para incluir caminhoneiros e profissionais responsáveis pelo transporte de cargas no Brasil no grupo prioritário de vacinação contra a gripe é apresentado nesta quarta-feira, 25, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Segundo o autor do projeto, o deputado federal Vicentinho Júnior (PL-TO) este é um dos grupos mais vulneráveis à doen...