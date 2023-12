Política Projeto de deputados mantém subteto do funcionalismo com o salário do governador, com reajuste anual Proposta está em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ)

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) propôs na terça-feira, 5, um Projeto de Lei que mantém o subteto do funcionalismo vinculado ao salário do governador. A novidade da proposta é o artigo que prevê o subsídio reajustado anualmente. O regime tocantinense é um dos poucos do país em que o vínculo do subteto é o salário do gov...