Política Projeto de Bolsonaro piora combate a fake news, e texto na Câmara não lida com inação das redes De acordo com especialistas, texto enviado pelo presidente impede remoção de discurso de ódio

A moderação feita por plataformas de redes sociais é criticada tanto pelo conteúdo como pela forma. No primeiro caso, há críticas sobre o que é mantido no ar e sobre remoções abusivas. No segundo caso, são frequentes relatos de retiradas sem notificação ao usuário ou então com justificativas genéricas. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congre...