Política Projeto contra fake news corre risco de sair do papel só em 2021 Texto ainda precisa ser aprovado na Câmara e voltar para o Senado antes de ir à sanção presidencial

Colocado como prioridade do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) no início do segundo semestre, o projeto de combate às fake news desacelerou na Câmara, em meio a discussões sobre a crise sanitária da Covid-19, e corre risco de entrar em vigor apenas em 2021, caso aprovado. A quatro meses para o fim do ano e com uma eleição municipal atípica no meio, há dúvidas sobre ...