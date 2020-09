Nesta quarta-feira, 16, o Partido Progressistas (PP) definiu o nome do ex-Senador Ataídes Oliveira para concorrer ao cargo de prefeito de Palmas. A engenheira civil, Marlei Pereira Silva, também do PP será a candidata a vice. A chapa não apresentou nomes para disputa de uma cadeira no parlamento municipal da Capital.

“Temos a convicção de que Palmas precisa agora de gestores sérios e comprometidos com a retomada do crescimento econômico da Capital. A pandemia ainda não acabou e os resultados já estão sendo devastadores para o setor empresarial e para os milhares de trabalhadores que perderam seus empregos. Precisamos agora de menos discursos rasos e mais ações concretas. Eu, como gestor da iniciativa privada e com a experiência política do Senado, posso contribuir muito. Vamos iniciar essa caminhada com muita fé em Deus e acreditando sempre que os eleitores irão comparar todas as pessoas que estão disputando esse cargo, pesquisar a história de cada um e fazer a melhor escolha”, afirmou Ataídes.