Política Professor Júnior Geo é homologado candidato a prefeito de Palmas Partido Republicano da Ordem Social deixou vaga de vice aberta para composição

Convenção do PROS (Partido Republicano da Ordem Social) nesta quarta-feira, 16, referendou o deputado estadual Professor Júnior Geo candidato a prefeito da capital e deixou a vaga de vice aberta para composições. O PROS aprovou 27 candidatos para a Câmara Municipal, com 18 homens e 9 mulheres. Professor Júnior Geo iniciou sua trajetória em 2013 co...