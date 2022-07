Política Procuradoria eleitoral recorre para reformar decisão do TRE e declarar Carlesse e Josi inelegíveis Embargos com efeitos infringentes pede que colegiado eleitoral reforme acórdão e mantenha decisão da 2ª Zona Eleitoral; prazo para manifestação dos alvos venceu no sábado, 23

A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), órgão do Ministério Público Federal (MPF) no Tocantins interpôs recurso para tentar reformar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e voltar a valer a sentença do juiz Nilson Afonso da Silva, da 2ª Zona Eleitoral de Tocantins, que havia condenado a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (União) e seu vice, Gleydson Nato (PL) à perda...