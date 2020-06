Política Procuradoria cobra de Damares dados totais de violência policial excluídos do relatório Subprocurador-geral da República Domingos Silveira fez uma série de questionamentos à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, além de cobrar a íntegra dos dados constatados pela pasta e não divulgados por suposta ‘inconsistência’

O Ministério Público Federal oficiou a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cobrando os dados totais de violência policial constatados pela pasta e não divulgados no relatório anual do serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, por suposta ‘inconsistência’. O teor do documento assinado pelo subprocurador-geral da República D...