Procuradora Helena Marques aponta fiscalização ao trabalho escravo como prioridade

A procuradora Geny Helena Fernandes Barroso Marques, que assinou neste mês o termo de posse de procuradora-chefe do Ministério Público no Distrito Federal e Tocantins (MPT-DF/TO), participou nesta quinta-feira, 25, de uma live do Jornal do Tocantins e ressaltou sobre a importância do combate ao trabalho análogo à escravidão no Estado. Na ocasião, a procuradora-chefa explic...