Política Procuradora Cotinha pede e TJ manda caso de "rachadinha" do presidente da AL para Justiça Eleitoral Inquérito aponta desvio de mais de R$ 1 milhão, mas a Procuradora-Geral de Justiça Maria Cotinha Bezerra Pereira afirma que servidores podem ter atuado entre 2015 e 2018 para propiciar recursos à campanha do deputado

A Procuradora-Geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, pediu e o juiz Jocy Almeida, convocado para o gabinete do desembargador aposentado Luiz Gadotti, decidiu enviar para a Justiça Eleitoral o inquérito que investiga o presidente da Assembleia, Antônio Andrade (PTB), seu filho Tony Andrade (PSD), vereador em Porto Nacional no esquema de “rachadinha” com funcionários fan...